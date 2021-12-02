اقتصاد وأسواق

وزير الإنتاج الحربي ووفد هيئة التسليح الإيطالية يبحثان التعاون في التصنيع العسكري

ضمن فعاليات رابع أيام "EDEX 2021"
أحمد اللاهوني 5:54 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 5:54 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، Dario GIACOMIN  مساعد وزير الدفاع الإيطالي لشئون التسليح ووفد مرافق، بجناح وزارة الإنتاج الحربي ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية  EDEX 2021  والذي يقام خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى ٢ ديسمبر ٢٠٢١ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

بدأ اللقاء بترحيب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالوفد الإيطالي، مستعرضاً أبرز القدرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة.

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وناقش اللقاء موضوعات التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك، موجهاً الدعوة للجانب الإيطالي لتبادل الزيارات والخبرات مع مصانع وشركات وزارة الإنتاج الحربي والعمل على استمرار التنسيق بين الجانبين لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية.

وأوضح الوزير “مرسي” أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص الوزارة على تبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد فى مختلف عمليات التطوير فى منظومات التسليح التى تشهدها القوى العسكرية العالمية، داعياً الشركات الإيطالية إلى المشاركة في النسخة المقبلة من المعرض “EDEX 2023”.

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من جانبه أشار Dario GIACOMIN مساعد وزير الدفاع الإيطالي لشئون التسليح إلى اهتمام الجانب الإيطالي بتعزيز الشراكة مع الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية وفي مقدمتها شركات الإنتاج الحربي، وذلك في إطار ما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية متطورة تمهد الطريق لعقد شراكات تعاونية ناجحة.

وأشاد “GIACOMIN” بتنظيم معرض “EDEX 2021” ومعروضات الجناح المصري وعلى رأسها وزارة الإنتاج الحربي مشيدا بمنتجاتها ومدى مواكبتها لأحدث نظم التسليح.

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وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على سعي وزارة الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا فى مجال الصناعات والنظم الدفاعية بخطوط الإنتاج بمصانعها التابعة وذلك وفقاً لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.

 وأكد “بكر” حرص الوزارة على عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية ذات الثقل الدولى فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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