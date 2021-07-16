استثمار

وزير الإنتاج الحربي ووزير الصناعة البيلاروسي يبحثان مستجدات التعاون المشترك

بحث الموقف التنفيذي للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من مجالات التصنيع المختلفة
أحمد اللاهوني 11:51 ص, الجمعة, 16 يوليو 21 11:51 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع Petr Parkhomchyk  وزير الصناعة البيلاروسي عبر الفيديو كونفرانس لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين، وقد حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء بحث الموقف التنفيذي للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من مجالات التصنيع المختلفة.

وشملت المناقشات إنتاج (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز – الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات- المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات- المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة ببروسكا أجروماش- معدات نقل وتحريك التربة بالتعاون مع شركة أمكادور).

اقرأ أيضا  محافظة القاهرة توافق على استحداث حي جديد بمدينة نصر

ولفت إلى بحث إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين من خلال الإنتاج المشترك لآلات الورش، ومناقشة إمكانية تحديث خطوط الإنتاج بعدد من شركات الإنتاج الحربي وهي (حلوان لمحركات الديزل، حلوان للآلات والمعدات، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات) وذلك في ضوء زيارة وفد من الشركات البيلاروسية لتقييم الحالة الفنية ومراجعة المعدات وخطوط الإنتاج بها.

وأكد الوزير اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية، حرصها على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية والبشرية والتكنولوجية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعات متعددة.

اقرأ أيضا  جمال عوض: إتاحة 15 خدمة تأمينية من خلال بوابة مصر الرقمية

من جانبه أكد Petr Parkhomchyk، وزير الصناعة البيلاروسي، ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من قدرات وخبرات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية والتي عززت نجاح التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والعديد من الشركات البيلاروسية.

وقال إن هذا الأمر يشجع مختلف الشركات البيلاروسية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضا  «ماجد الفطيم» تستهدف مضاعفة مبيعات الأون لاين.. وإطلاق العديد من حلول الدفع الإلكترونية

وأشاد وزير الصناعة البيلاروسي بدور وزارة الإنتاج الحربى المستمر في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر ونشاطها الملحوظ في دعم المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مؤكداً أن اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أيهما أكثر ربحية المطور الصناعي أم العقاري؟.. العضو المنتدب لـ«الشرقيون للمشروعات» يجيب

أحمد عاشور 11:46 م, الخميس, 15 يوليو 21

بعد سنوات من الإهمال.. «الشرقيون» تضع خطة لإنجاح منطقتها الصناعية في قناة السويس (فيديو)

أحمد عاشور 10:43 م, الخميس, 15 يوليو 21

السيسي: «تطوير الريف» أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث

مصطفى الجُدي 10:26 م, الخميس, 15 يوليو 21

حوارات «صوت مصر» تعرض أهم مشاريع البنية التحتية ودور التحول الرقمي في بناء الدولة (فيديو)

مصطفى الجُدي 10:02 م, الخميس, 15 يوليو 21

وزارة التعاون الدولي تحتفي باليوم العالمي لمهارات الشباب

السيد فؤاد 4:35 م, الخميس, 15 يوليو 21

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظة قنا

محمود محسن 3:06 م, الخميس, 15 يوليو 21