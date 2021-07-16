وزير الإنتاج الحربي ووزير الصناعة البيلاروسي يبحثان مستجدات التعاون المشترك

بحث الموقف التنفيذي للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من مجالات التصنيع المختلفة

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع Petr Parkhomchyk وزير الصناعة البيلاروسي عبر الفيديو كونفرانس لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين، وقد حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء بحث الموقف التنفيذي للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من مجالات التصنيع المختلفة.

وشملت المناقشات إنتاج (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز – الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات- المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات- المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة ببروسكا أجروماش- معدات نقل وتحريك التربة بالتعاون مع شركة أمكادور).

ولفت إلى بحث إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين من خلال الإنتاج المشترك لآلات الورش، ومناقشة إمكانية تحديث خطوط الإنتاج بعدد من شركات الإنتاج الحربي وهي (حلوان لمحركات الديزل، حلوان للآلات والمعدات، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات) وذلك في ضوء زيارة وفد من الشركات البيلاروسية لتقييم الحالة الفنية ومراجعة المعدات وخطوط الإنتاج بها.

وأكد الوزير اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية، حرصها على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية والبشرية والتكنولوجية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعات متعددة.

من جانبه أكد Petr Parkhomchyk، وزير الصناعة البيلاروسي، ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من قدرات وخبرات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية والتي عززت نجاح التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والعديد من الشركات البيلاروسية.

وقال إن هذا الأمر يشجع مختلف الشركات البيلاروسية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الصناعة البيلاروسي بدور وزارة الإنتاج الحربى المستمر في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر ونشاطها الملحوظ في دعم المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مؤكداً أن اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل.