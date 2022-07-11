وزير الإنتاج الحربي: هناك حروب جديدة تحاك ضد الوطن والحكومة تتصدى لها

أكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي ، أهمية أن يعي الجميع وجود نوع جديد من الحروب بدأت تُحاك ضد الوطن خلال السنوات الأخيرة لمحاولة النيل من العلاقات الوثيقة بين الشعب ومؤسساته الوطنية والتشكيك في أي إنجاز يتم ونشر الشائعات وإثاة البلبلة والفتن، مشيراً إلى أن التصدي لهذه الحروب يأتي من خلال الاهتمام ببناء الوعي والفهم والإدراك السليم لدى المواطن وهو ما تحرص مختلف مؤسسات الدولة على تحقيقه من خلال بناء الإنسان المصري.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي ، فى بيان اليوم، أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية مثلها مثل باقي دول العالم سواء بسبب تداعيات جائحة كورونا أو الحرب (الروسية – الأوكرانية) إلا أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الهائلة المتمثلة في تنفيذ عدة مشروعات قومية وتنموية حيوية في كل المجالات والتي تخدم المواطنين وتبني اقتصاداً قوياً وبنية تحتية لم تشهدها مصر من قبل.

وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ العديد من هذه المشروعات من منطلق إيمانها بأهمية الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة بما يحقق قيمة مضافة ويساهم في ازدهار الوطن، وأكد أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد حيث تمكّن من التكيف والتعايش معها.