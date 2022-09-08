وزير الإنتاج الحربي: نعمل بفكر متطور لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزيـر الإنتاج الحربي، شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي)، يرافقه عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بالإطلاع على عرض تقديمي عن أنشطة الشركة والمشروعات التي تشارك في تنفيذها في الوقت الحالي والموقف التنفيذي لهذه المشروعات إلى جانب خطط التطوير والمشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها لصالح عدد من الجهات بالدولة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير محمد صلاح أن شركة المعصرة للصناعات الهندسية أنشئت عام 1952 بهدف تلبية مطالب القوات المسلحة من الذخائر المتوسطة ثم بدأت في ستينيات القرن الماضي بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة في متناول يد الأسرة المصرية وكذا المشاركة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة.

وقال إن الشركة متخصصة فى تصنيع عدادات الكهرباء والمياه والغاز الذكية ومسبقة الدفع والتي يجري تطويرها بشكل دائم للتوافق مع التكنولوجيات العالمية الحديثة، وتعتبر الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج مهمات الرباط “المسامير” لخطوط السكك الحديدية، كما تنتج مكامير الفحم الحاصلة على شهادة التوافق البيئي من جهاز البيئة طبقاً لقياسات الأمان.

وأضاف أن الشركة تنتج أيضاً محارق النفايات الخطرة وأفران تصنيع الفخار ولها دور هام في ترشيد إستهلاك المياه من خلال ما تنتجه من موفرات المياه الذكية، لافتاً إلى أن الشركة كان لها دور رائد ومتميز منذ بداية ظهور جائحة كورونا من خلال توفير منتجات تساهم في مكافحة الفيروس مثل المطهرات والمنظفات والكمامات.

وأشار إلى وجود تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي و”المعصرة للصناعات الهندسية” مع إحدى الشركات الإيطالية لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإقامة وتشغيل مجمع صناعي لإنتاج وتصنيع وتجميع مجموعات الغاز الطبيعي المضغوط لسوق السيارات.

وذكر أن الشركة (45 الحربي) شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية من خلال استحداث أفضل المعدات والتسلح بأحدث التقنيات التى تساعد على نمو الصناعات الهندسية التى تحتاج إليها الدولة فى عمليات التنمية والتوسع العمراني في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد محمد صلاح حرص الوزارة على الإنفتاح للتعاون مع القطاع الخاص المصري بكل الأشكال بما يدعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات، وتم خلال الزيارة تفقد مقر شركة “المعصرة جاز مترو” والتي تم إنشائها بالتعاون بين الشركة (مصنع 45 الحربي) وشركتيّ “جاز مترو للصناعات” و”السويدي إليكتروميتر” لإنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع.

ولفت إلى تفقد “المعصرة جاز مترو” بحضور المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية والذي أكد أن الشركة تعتبر خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي من خلال استغلال الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية الكبيرة لدى وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع القطاع الخاص في تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على الحديث مع العاملين بالشركة (مصنع 45 الحربي) عن قرب وتفقد أحوالهم والاستماع إلى مختلف مقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكداً ترحيبه بالإطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير، مشدداً على إيمانه بقدرات الشباب على الإبتكار وإمكانيات ذوي الخبرة وأهمية نقل معارفهم لشباب المهندسين والفنيين، مشجعاً جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لرفعة شأن الشركة والإنتاج الحربي بشكل عام.

وخلال التفقد أصدر الوزير محمد صلاح عددا من التوجيهات أبرزها ضرورة الحفاظ على التكامل مع مختلف الشركات والوحدات الشقيقة للشركة (مصنع 45 الحربي) والسعي نحو فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار مع القطاع الخاص المحلي ومختلف الشركات العالمية، وأهمية الإلتزام بالمخططات الزمنية للإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.

وشدد على حرصه على متابعة الموقف التنفيذي الخاص بمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بجميع الجهات التابعة لضمان نهوها في التوقيتات المحددة وبالكفاءة والجودة المعهودين في الإنتاج الحربي مشيراً إلى الإعتزاز الشديد بثقة المواطنين في منتجات الشركات التابعة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزير “محمد صلاح” أكد خلال الجولة التفقدية حرص الوزارة لتطوير خطوط الإنتاج وتحديث الآلات والمعدات بالجهات التابعة بشكل مستمر لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع العالمية الحديثة ويتم العمل بفكر متطور لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة، كما أكد السيد الوزير على أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتماماً خاصاً بالاستثمار في العنصر البشري من خلال تدريبه وتنمية مهاراته.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربي في الزيارة كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير .