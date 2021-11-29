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وزير الإنتاج الحربي : منظومة الدفاع والتسليح هى حصن استقرار الدول

مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان تدرك مع العالم أجمع أن منظومة الدفاع والتسليح تشكل عماد القوة وركيزة للأمن والسلام وحصن استقرار الدول والشعوب
أحمد اللاهوني 10:03 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 10:03 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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قال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن مصر بلد الأمن والأمان تدرك مع العالم أجمع أن منظومة الدفاع والتسليح تشكل عماد القوة وركيزة للأمن والسلام وحصن استقرار الدول والشعوب.

جاء ذلك خلال كلمته فى العشاء الرسمى لختام فاعليات اليوم الأول من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية” EDEX 2021″ والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.

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وثمن الوزير ” مرسى ” الثقه الغاليه من جانب الدول والشركات المشاركة بالمعرض والتي ترغب في تسويق منتجاتها واستعراض إمكانياتها التسليحية من خلال معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية” EDEX 2021″ لجذب أكبر قدر ممكن من الدول الراغبة في اقتناء هذه المنتجات .

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن سعادته بمشاركة كافة الحضور في هذا المعرض الهام الذى يعكس مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع كافة الدول.

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وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة واعدة للتعرف على مستجدات التصنيع العسكرى في مختلف البلدان إذ يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال الصناعات العسكرية ، متمنياً للجميع التوفيق ولـ ” EDEX 2021 ” النجاح الذى يليق بمصر ومكانتها .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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