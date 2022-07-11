وزير الإنتاج الحربي: ماضون نحو القيام بدورنا في تلبية مطالب القوات المسلحة بأعلى كفاءة

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي إن الوزارة حريصة على المضي قدماً نحو القيام بمهمتها الرئيسية والتي تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة الباسلة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات بأعلى دقة وكفاءة، مشيراً إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطة للتطوير فيما يتعلق بالإنتاج العسكري وهو ما تم ترجمته إلى تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال.

تنفيذ 7 مشروعات بالخطة الاستثمارية للعام المالي (2021/2022) بتكلفة 318 مليون جنيه

وأشار وزير الإنتاج الحربي إلى الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات حربية بالخطة الاستثمارية للعام المالي (2021/2022) بتكلفة (318) مليون جنيه، وهذه المشروعات هي تطوير خطوط إنتاج الخرطوش بالشركة (مصنع 10 الحربي) ومصنع إنتاج النتروبنتا بالشركة (مصنع 81 الحربي).

تنفيذ مطالب للقوات المسلحة بقيمة (2.9) مليار جنيه

وأوضح أن المشروعات شملت تطوير قطاع إنتاج الطفايات بالشركة (مصنع 99 الحربي) وتطوير وحدة الدرفلة “المرحلة الأولى” بالشركة (مصنع 100 الحربي) وتطوير إحدى ورش الإنتاج الرئيسي بكل من مصنع (200 الحربي) والشركة (مصنع 999 الحربي) بالإضافة إلى تطوير خط إنتاج الأسلحة ماكينة الششخان لتصنيع المواسير بالشركة (مصنع 300 الحربي)، مضيفاً أنه تم تنفيذ وتسليم مطالب واحتياجات للقوات المسلحة بقيمة (2.9) مليار جنيه.



وذكر وزير الإنتاج الحربي أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من البحوث الخاصة بتصنيع وتطوير منتجات عسكرية مختلفة، كما بدأ تفعيل التعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص لإنتاج الصلب المدرع عالي الإجهاد طبقاً للمواصفات العالمية بسُمكات من (3.5 إلى 15 مم) وعرض (1.25 م/1.5 م).

وأكد أن توطين صناعة الصلب المدرع يمكّننا من إمتلاك مقومات القوة وتفادى أي حظر على توريده قد يطرأ من جانب الدول المصدرة له، مشيراً إلى أنه كان من أبــرز إنجــازات الوزارة في مجال توطين التكنولوجيا مؤخراً توقيــع عقد التصنيع المشترك للهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9–A1-EGY) بالتعاون مع شركة “هانوا” الكورية الجنوبية.

ولفت إلى أنه كان من أهم الإنجازات أيضاً مشاركة الوزارة في إقامة معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2021” والذي شاركت فيه الوزارة بعدد من منتجاتها العسكرية مثل المدرعة المصرية “سينا 200″ والنسخة المطورة من العربة المدرعة ST-500”.