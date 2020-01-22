اقتصاد وأسواق

العصار لـ«المال»: 15% تخفيضات على منتجات «الانتاج الحربي» بمبادرة تشجيع الصناعة المحلية

بدأنا تجهيزات معرض إيديكس القادم من اليوم الثاني لانتهاء المعرض الماضي
صفية حمدي 6:05 م, الأربعاء, 22 يناير 20 6:05 م, الأربعاء, 22 يناير 20

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قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي في تصريحات لـ”المال” إن الوزارة تشارك في تجهيزات مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي.

وأوضح أن “الإنتاج الحربي” تشارك ضمن المبادرة بطرح السلع التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي.

وأشار العصار إلى أن مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي والتي وجه بطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي “هامة جدا” ولصالح المواطن الذي سوف يستفيد من الخصم.

وتابع أن حجم التخفيضات في منتجات الإنتاج الحربي التي سيتم طرحها لن تقل عن 5% وبعضها سوف يصل إلى 15% حجم تخفيض.

 وقال وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة سوف تطرح كافة  المنتجات التي يستفيد بها المواطن من منتجات مصانع الإنتاج الحربي المدنية مثل الأجهزة المنزلية والشاشات وغيرها .

وأكد وزير الإنتاج الحربي أن مصانع الإنتاج الحربي المدنية  لا تهدف إلى الربح من البداية ويستهدفون صالح المواطن وتوفير منتجات بجودة مرتفعة وأسعار في متناوله .

وقال وزير الإنتاج الحربي أنه تجهيزات وترتيبات معرض إيديكس جارية وقال أن الاستعدادات للمعرض القادم بدأت منذ اليوم الثاني لانتهاء المعرض الماضي .

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بقلم صفية حمدي

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