وزير الإنتاج الحربي لعمال «حلوان للمسبوكات»: باب مكتبي مفتوح لمناقشة الأفكار والتطوير

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة حلوان للمسبوكــات (مصنع 9 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

فى البداية اجتمع الوزير محمد صلاح برئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات ( مصنع 9 الحربى ) ومساعديه ومجلس إدارة الشركة ، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة (مصنع 9 الحربي) والتي تضم عدة مسابك مجهزة بأحداث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية، كما تم استعراض الخطط المستقبلية التي ستعتمد عليها الشركة لتطوير الأداء .



عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية بالشركة بدأت بالمسبك الجديد بالشركة (مصنع 9 الحربي) والذي تم إنشاؤه لتلبية احتياجات القوات المسلحة والقطاع المدني بالدولة من المسبوكات الهندسية اللازمة لصناعة المعدات وقطع الغيار ومكونات الأجهزة والذي تبلغ طاقته السنوية ( ٢٠) ألف طن.

وحرص أيضاً الوزير خلال الجولة على الحديث مع العاملين بالشركة عن قرب وتفقد أحوالهم والاستماع إلى مختلف مقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكداً ترحيبه بالاطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير قائلاً “باب مكتبى مفتوح للجميع ومستعد لمناقشة كافة الأفكار البناءة من أجل العمل على تطوير العملية الإنتاجية والنهوض بالإنتاج الحربى” .

كما تفقد خطوط الإنتاج بالشركة والتي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات المغذية (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد) ويتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من توافر لخطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على إيمانه بقدرات الشباب على الإبتكار وإمكانيات ذوي الخبرة وأهمية نقل معارفهم لشباب المهندسين والفنيين، مشجعاً جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لرفعة شأن الشركة .

بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر بأن شركة حلوان للمسبوكات ( مصنع 9 الحربى ) تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات عملائها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما تحرص على تطوير منتجاتها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة المسبوكات حول العالم، وذلك لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .