اقتصاد وأسواق

وزير الإنتاج الحربي: تشكيل لجنة لإدارة مبادرة إعداد كوادر رقمنة الصناعة

هذه اللجنة ستقوم بوضع معايير اختيار المهندسين المرشحين وإعداد قائمة بالجهات التي سيتم التواصل معها
أحمد اللاهوني 12:51 م, الخميس, 24 يونيو 21 12:51 م, الخميس, 24 يونيو 21

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أعلن وزير الإنتاج الحربي ، المهندس محمد أحمد مرسي، عن تشكيل لجنة لإدارة المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة لضمان نجاحها، لتقوم بالتخطيط للمبادرة والتنسيق بين الجهات المشاركة، ومتابعة التنفيذ طبقاً للمخطط الزمني.

وقال خلال كلمته بمؤتمر إطلاق المبادرة اليوم، إن هذه اللجنة ستقوم بوضع معايير اختيار المهندسين المرشحين وإعداد قائمة بالجهات التي سيتم التواصل معها على مستوى الدولة لتجميع الأعداد المخصصة لكل جهة من المرشحين للمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة.

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وأضاف أن التعاون مع “جنرال إليكتريك” و”أيقن” لتنفيذ “المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة” يأتي من منطلق تعظيم التعاون مع الشركات العالمية والمصرية الرائدة والتي لديها الكفاءات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية لتعزيز خبرات وقدرات شركات الإنتاج الحربي في توطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.

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وتستهدف المبادرة تدريب عدد (1000) مهندس مصري على تقنيات رقمنة الصناعة من خلال مناهج تدريب شركة جنرال إلكتريك العالمية بهدف التمهيد والتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية لتطبيق مفاهيم وأساليب الثورة الصناعية الرابعة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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