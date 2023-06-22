وزير الإنتاج الحربي: بدء أعمال تطوير حديقة الحيوان بالجيزة عقب عيد الأضحى

أعلن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن شركة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المسئولة عن تطوير حديقة الحيوان بالجيزة ستبدأ في إغلاقها وبدء عملية التطوير عقب عيد الأضحى.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال مؤتمر اليوم، عقده مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، إن أعمال التطوير ستستغرق نحو عام ونصف تقريبًا وستشمل تحديث وتطوير كل ما تحتويه الحديقه وفقًا لأحد النظم العالمية.

وتناول اجتماع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بالصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، الحديث عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل التغلب عليها وكذلك عملية الانتقال للعمل من الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم .