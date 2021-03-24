استثمار

وزير الإنتاج الحربى يناقش مع وزير الصناعة البيلاروسى مستجدات موضوعات التعاون المشترك

استعراض رؤية الوزارة فى تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية
أحمد اللاهوني 1:01 م, الأربعاء, 24 مارس 21 1:01 م, الأربعاء, 24 مارس 21

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عقد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى جلسة مباحثات مع Petr Parkhomchyk  وزير الصناعة البيلاروسي وعدد من رؤساء مجالس إدارة الشركات البيلاروسية عبر تقنية ” الفيديو كنفرانس ” لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين.

وتناول اللقاء استعراض الوزير “مرسي” لرؤية وزارة الإنتاج الحربي بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية.

كما بحث آليات تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات مثل (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز – المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة ببروسكا أجروماش – الصوامع ومخازن الغلال بالتعاون مع شركة سيل انيرجو بروم –  معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وجرارات وكلاركات بالتعاون مع شركة أمكادور – الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات – المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات).

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وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي، بما يساهم في زيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة في الصناعة المحلية.

ولفت إلى سعي وزارة الإنتاج الحربي لكي تكون لمنتجاتها فرص تنافسية كبيرة في السوق المصرية والعربية والأفريقية، مؤكدًا جاهزية شركات الإنتاج الحربي لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي يتم تصنيعها في الفترة الحالية بالتعاون مع الشركات البيلاروسية، وعلى رأسها منتجاتها من (الشاحنات والمعدات الزراعية والمحركات والصوامع).

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ومن جانبه عرض  Petr Parkhomchyk  خلال اللقاء إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات تصنيعية من خلال الإنتاج المشترك لألات الورش.

 أعرب وزير الصناعة البيلاروسي عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتي عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية ، ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات مع “الإنتاج الحربي” في  مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى دور وزارة الإنتاج الحربى المستمر في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مؤكدا اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل.

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في نهاية اللقاء  قام ” وزير الصناعة البيلاروسي” بتوجيه الدعوة ” لوزير الدولة للإنتاج الحربي” للمشاركة في معرض “MILEX 2021  ” المقرر إقامته بمنسك خلال شهر يونيو 2021.


وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب البيلاروسي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات البيلاروسية.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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