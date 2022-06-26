وزير الإنتاج الحربى يناقش مع محافظ جنوب سيناء الإجراءات التنفيذية لأعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، بهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لأعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعداد لإستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27″والمزمع عقده بشهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، كما استعرض تفاصيل وموقف تنفيذ المخطط الزمني للمشروع.

وأشار الوزير “مرسي” إلى أنه وجّه بقيام شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بعرض دوري للموقف ومتابعة ميدانية دورية للمشروع والعمل على تلافي وحل أي تحديات قد تطرأ على أعمال تنفيذ المشروع، مضيفاً أنه يتم إنتاج الأتوبيس الكهربائي “SETIBUS” بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) والقطاع الخاص ممثلاً في شركة “MCV” والذي سيستخدم لانتقالات ضيوف “”COP27 .

وأكد تضافر جهود مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات وعرض صورة الدولة الحديثة في مصر وجهودها في بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030” وخاصةً أن هذا الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها.

وأشار الوزير “مرسي” إلى وجود تعاون مثمر مع محافظة جنوب سيناء لتنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين منها مشروع أعمال رفع كفاءة محطات فرز أول ضمن منظومة النظافة بالمحافظات كما قامت شركات الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة في مجال الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق.

وأوضح أن هذا التعاون مع “جنوب سيناء” يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكداً حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

محافظ جنوب سيناء: نسابق الزمن لظهور المدينة بالمظهر اللائق لإستضافة مصر للمؤتمر

من جانبه أثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على سعي وزارة الإنتاج الحربي إلى ضغط موعد الإنتهاء من المشروع وتسليمه قبل الموعد المخطط للنهو، مثمناً الجهود الحثيثة للوزارة من أجل دفع عجلة التنمية بالدولة إلى الأمام.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ بملحقاتها “هايد بارك ومركز تسوق عالمي ومجمع البنوك” في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة المساحات الخضراء بالمدينة استعداداً لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.

وأضاف أن الحديقة تقام على مساحة 110 ألف متر مربع في منطقة حي النور بجوار مجلس المدينة الجديد وستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتي تعكس الوجه الحضاري للمدينة وتساهم في تحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية بالإضافة إلى كونها وجهة ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار حيث ستحتوى الحديقة على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم أهالى ورواد المدينة ومنها (مول تجارى، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، مسرح مكشوف، أماكن جلوس، حدائق فواكة مثمرة، مساحات مكشوفة، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتي كامل بالحديقة، نافورات وبحيرات مائية).

وأكد “فودة” أننا نسابق الزمن لظهور مدينة شرم الشيخ بالمظهر اللائق لإستضافة مصر لمؤتمر “COP 27″، كما أكد على أن المدينة تعد أيقونة السلام فضلاً على أنه يتم إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتحويلها لمدينة خضراء بناءً على توجيهات القيادة السياسية وستكون واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر أمام الرأي العام العالمي، مشدداً على أن المحافظة ستضع كافة إمكانتها للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر العالمي.

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى التعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات بالدولة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بمصر ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمـد شيريــن محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير للصناعات الكيميائية ومعالجة المياه.