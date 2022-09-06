وزير الإنتاج الحربى يلتقى محافظ الغربية لمتابعة موضوعات التعاون المشترك 

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لمتابعة مستجدات ومعدلات تنفيذ موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين،بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربى اللقاء بالترحيب بالدكتور طارق رحمى ،ومن جانبه قدم محافظ الغربية التهنئة للوزير “محمد صلاح” بمناسبة توليه حقيبه وزارة الإنتاج الحربى متمنياً له التوفيق والنجاح وإستمرار التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة.

واشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا اللقاء يأتى في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع مختلف الجهات والتي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

وأكد الوزير ” محمد صلاح ” حرص الوزارة على توجيه كافة الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة الغربية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.

وبحث الجانبان الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التعاون المشترك الجارى تنفيذها ومنها إنشاء وتسويق وإدارة مشروع استثماري عبارة عن فندق ومجمع مطاعم في أرض “المرور القديم” ، وإقامة مشروع استثماري على “أرض البوريفاج” عبارة عن جراج ثلاثة أدوار تحت الأرض ومول تجاري ومستشفى تخصصي ومبنى إداري ومشروع تنفيذ سلم كهربائى بشارع البحر بطنطا.

كما تم مراجعة الموقف التنفيذى لمشروع إقامة مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى وذلك من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

وأكد “رحمي” أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المنوط بها إقامة وإدارة المشروعات المشتركة تمتلك خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة وطبقاً لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن هذا التعاون القائم بين الوزارة ومحافظة الغربية يرجع للبروتوكول الذى سبق وقام الجانبان بتوقيعه فى شهر أكتوبر 2020 وهو ما يأتى ضمن سياسة العمل بالوزارة وهو التعاون مع كافة الجهات بالدولة والمساهمة فى المشروعات القومية بما يعود بالنفع فى المقام الأول على المواطنين.

واشار ” بكر ” إلى أنه تم الإتفاق فى نهاية اللقاء على عقد لقاءات دورية بين مسئولي الجانبين لمتابعة المستجدات المتعلقة بموضوعات التعاون المشتركة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين شحاته المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى والمهندس ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحريى للمشروعات.