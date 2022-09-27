وزير الإنتاج الحربى يكرّم الوزير السابق ويؤكد: لا ننسى من ساهم فى الارتقاء

أقامت وزارة الإنتاج الحربي حفلاً بعنوان “يوم الوفاء” والذي قام خلاله المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتكريم الوزير السابق المهندس محمد أحمد مرسي، جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وأقيم حفل التكريم بقطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام.

وخلال كلمته بالحفل أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذه هي عادة الإنتاج الحربي بتكريم قاداته، مؤكداً أن الوزارة لا تنسى أبدًا من ساهم بجهده للإرتقاء بمنظومة الإنتاج الحربي، متوجهاً بالشكر للمهندس محمد أحمد مرسي على ما قدّمه من أفكار وجهود لتطوير الأداء في قطاعات الوزارة، متمنياً له موفور الصحة ودوام التوفيق.

بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن هذا التكريم ليس بعيداً عن شيمة مؤسسة عريقة كالإنتاج الحربي فلطالما كان منهج الوزارة هو تكريم كل من يستحق وتقديم العرفان له أمام الجميع على إخلاصه بالعمل.