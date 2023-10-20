وزير الإنتاج الحربى يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في «ADEX 2023» بكوريا الجنوبية

عاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته لمعرض سيول الدولي للفضاء والدفاع “ADEX 2023” والمقام بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن وزير الدولة للإنتاج الحربي قام خلال مشاركته في فعاليات “ADEX 2023” بدعوة العديد من الشركات العالمية المشاركة بالمعرض إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع علي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما قام بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض “EDEX 2023” المقرر إقامته فى مصر بشهر ديسمبر المقبل.

وأشار “بكر” إلى أن الوزير “محمد صلاح” كان قد ثمّن الجهود الدبلوماسية للمسئولين بالسفارة المصرية بكوريا الجنوبية لتعزيز أواصر العلاقات المتينة والشراكات التعاونية المثمرة بين البلدين، والتي لمسها بشكل مباشر خلال زيارته للعاصمة سيول للمشاركة في معرض “ADEX 2023”.

وأشاد الوزير محمد صلاح بما اطلع عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات والجهات المشاركة بالمعرض، معربا عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات العسكرية إلى الشركات التابعة.