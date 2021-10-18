سيـــاســة

وزير الإنتاج الحربى يصل إلى كوريا الجنوبية للمشاركة فى معرض «ADEX 2021»

والذي يعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا
أحمد اللاهوني 2:55 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 2:55 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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وصل صباح اليوم المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى كوريا الجنوبية، للمشاركة في فعاليات معـرض سيــول الدولــي للفضــاء والدفــاع “ADEX 2021” والذي يعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا.

وأعرب الوزير “مرسي” عن تطلعه إلى عقد لقاءات مع عدد من رؤساء الشركات المشاركة فى معرض “ADEX 2021” وكذا تفقد أجنحة مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وذلك للإطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية والعمل على عقد شراكات استراتيجية.

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وأشار إلى ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي بين شركات الإنتاج الحربي وكبرى الشركات الإقليمية والعالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

ودعا الشركات للمشاركة بمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن “EDEX 2021” المزمع إقامته فى مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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