وزير الإنتاج الحربى يصل إلى كوريا الجنوبية للمشاركة فى معرض «ADEX 2021»

والذي يعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا

وصل صباح اليوم المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى كوريا الجنوبية، للمشاركة في فعاليات معـرض سيــول الدولــي للفضــاء والدفــاع “ADEX 2021” والذي يعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا.

وأعرب الوزير “مرسي” عن تطلعه إلى عقد لقاءات مع عدد من رؤساء الشركات المشاركة فى معرض “ADEX 2021” وكذا تفقد أجنحة مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وذلك للإطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية والعمل على عقد شراكات استراتيجية.

وأشار إلى ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي بين شركات الإنتاج الحربي وكبرى الشركات الإقليمية والعالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

ودعا الشركات للمشاركة بمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن “EDEX 2021” المزمع إقامته فى مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.