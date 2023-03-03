وزير الإنتاج الحربى يستقبل وفد شركة يونانية لمناقشة التعاون المشترك فى مجال إنتاج طابات الذخائر الثقيلة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور ERMIS KAUTSOS رئيس مجلس إدارة شركة “HELLENIC INSTRUMENTS” اليونانية والوفد المرافق له من الشركة؛ لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال إنتاج طابات الذخائر الثقيلة. جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

فى بداية اللقاء رحب الوزير “محمد صلاح” بالضيوف، معربًا عن أسفه بشأن حادث تصادم القطارين الذى وقع بشمال اليونان، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

عقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وخاصة الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى).

وشهدت المباحثات بين الجانبين إمكانية التعاون فى عدد من المجالات ومنها نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك لطابات الذخيرة الثقيلة، كذلك تعميق الصناعة للمكونات الإلكترونية المستخدمة فى تجميع الطابات.

أيضًا تم مناقشة إمكانية التعاون حول تحديث جهاز X-RAY المتواجد بالشركة (م/300) ليتناسب مع التكنولوجيا العالمية المتطورة المستخدمة فى اختبار الطابات وعدد من مجالات التعاون الأخرى.

وشدد الوزير “محمد صلاح ” على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية في مختلف المجالات لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك لعدد من المنتجات العسكرية،

مضيفًا أن ما تمتلكه الجهتان من قدرات وخبرات عالية ستمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وإنتاج منتجات عسكرية يتم تصديرها للدول المحيطة.

من جانبه، كشف الدكتور ERMIS KAUTSOS رئيس مجلس إدارة شركة “HELLENIC INSTRUMENTS” اليونانية، أن شركته تمتلك تقنيات عالية ومتخصصة فى تصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة الإلكترونية والبرمجيات العسكرية والأمنية والصناعية المتقدمة، كما أن الشركة مسجلة فى سجل مصنعى مواد الدفاع لدى وزارة الدفاع اليونانية، كما تعتبر الشركة اليونانية عضوًا فى مجموعة الصناعات الدفاعية وأمن الفضاء الجوى اليونانى.

وأثنى “ERMIS KAUTSOS” على ما تشهده الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، من تطور وتنمية في كافة المجالات وما تتميز به مصر من موقع جغرافي إستراتيجي يجعلها بوابة للتسويق للدول العربية والأفريقية،

مشيدًا، من جهة أخرى، بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والدور البارز الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.