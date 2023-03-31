وزير الإنتاج الحربى يستقبل ممثلي تحالف مشروع تطوير حديقتيّ الحيوان والأورمان لعرض خطة التطوير

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع مجموعة استشاري وممثلي فريق التحالف المسئول عن تنفيذ مشروع تطوير حديقتيّ “الحيوان” و”الأورمان” لعرض ومناقشة خطة التطوير المبدئية الخاصة بالمشروع، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح الوزير “محمد صلاح” أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للإعداد والتجهيز لوضع الخطة الزمنية والتصميم النهائي لتطوير الحديقتين.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الأصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحدائق والمتنزهات وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفساً للمواطنين.

وأكد أن الهدف من عملية تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما وعراقتهما وجعلهما موقعا سياحيا وترفيهيا جذابا.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن “شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة” هي المطور الرئيسي للمشروع وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المحلية والدولية العريقة في هذا المجال بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير وهو ما يؤكد دعم الدولة لدمج القطاع الخاص بأعمال التطوير والإنشاء بالمشروعات الكبرى.

وأكد أن فريق التحالف الخاص بالمشروع يتمثل في: (شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، شركة أبناء سيناء للتشييد والبناء، شركة حدائق لإدارة الحدائق والمنشآت الترفيهية، شركة الأهلي فاروس التابعة للبنك الأهلي المصري).

وأعلن أنه سيتم الاستعانة بخبرات شركات عالمية للتطوير والمتخصصة في مجالات تصميم حدائق الحيوان والبيئة الحيوانية والنباتية مثل شركة برنارد هاريسون العالمية التي تعتبر من أكبر مصممي حدائق الحيوان حول العالم وساهمت في تطوير حدائق مثل حديقة الحيوان بلندن وحديقة سنغافورة وسيتم الإستعانة أيضا بشركة World Wide Zoo المتخصصة في مجال الهيكلة لتدريب العمالة بحديقة الحيوان على رعاية الحيوانات وتربيتها طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.

من جانبهم، أكد ممثلو تحالف المشروع، حرص القائمين على تنفيذ المشروع على مراعاة الاشتراطات الدولية التي وضعتها الرابطة الدولية لحدائق الحيوان WAZA والرابطة الأفريقية PAAZA .

وأوضحوا أن خبرات “الإنتاج الحربي” والشركات المتحالفة المشاركة في تطوير الحديقتين تؤهل لظهور المشروع بالشكل الذي يليق بمكانتهما وعراقتهما.

ولفتوا إلى أن التطوير سيحقق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطن المصري ويعيد مكانة حديقتيّ “الحيوان” والأورمان” كنموذجين للحدائق الرائدة من نوعها في المنطقة من خلال تطويرهما وتحديثهما بشكل يراعي البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية للحديقتين.

وأشاروا إلى أن أطراف التعاقد الرئيسيين بالمشروع هم: (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الهيئة القومية للإنتاج الحربي).

وأكد ممثلو التحالف أنه سيتم الحرص على عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية وكذا النباتات النادرة بالحديقتين وسيتم تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية التي تتيح للمواطن الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات دون أدنى خطورة تُذكر مع ربط الحديقتين من خلال نفق أرضي.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن مشاركة الإنتاج الحربي في مشروع تطوير حديقتيّ الحيوان والأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول وتعظيم الخدمات التي يتم تقديمها بشكل أفضل لزوار الحديقتين بما يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق لتصبحان من أفضل الحدائق العالمية ولكي تُدرج حديقة الحيوان ضمن الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان مثلما كانت مدرجة مسبقاً.