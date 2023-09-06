وزير الإنتاج الحربى يستقبل مسؤول شركة «الخليج للمصاعد الكهربائية» لمتابعة مستجدات التعاون

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد و السلالم الكهربائية المحدودة السعودية لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين الطرفين، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، و أشاد بالدور الهام الذي تقوم عليه شركة “إيجيك” في توفير سبل الراحة و الرفاهية للمواطنين خاصة في ظل تنامي أعمال البناء و التشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر.

كما أوضح أن المصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها المختلفة سواء للمباني السكنية أو المصانع أو المستشفيات، مضيفاً ان شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية “إيچيك” تقوم بتطبيق الكود الأوروبي في عمليات التصنيع بمصنعها، و الشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 في مجال تصميم و تصنيع و تركيب و توزيع المصاعد الكهربائية و شهادة TUV.

وخلال اللقاء شدد الوزير” محمد صلاح ” على ضرورة الإلتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي و إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع و الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة و الاطمئنان على سير العملية الإنتاجية والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، و الاطلاع على المخطط الزمني لزيادة نسبة المكون المحلي.

ومن جانبه أعرب المهندس ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج و تركيب و صيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها وذلك بالإعتماد على الإمكانيات التصنيعية و التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي و بالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح أن القائمين على شركة مصر الخليج للمصاعد و السلالم الكهربائية “إيچيك” يتطلعون إلى تصدير منتجات الشركة من المصاعد الكهربائية للخارج خاصة بالأسواق العربية و الإفريقية.

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي و المتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف القطاعات العام و الخاص ، و على تعميق العلاقات و الأواصر المتينة التي تربط بين مصر و السعودية، لافتاً إلى أن شركة “إيچيك” تقوم حالياً بإنتاج المصاعد بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40% و يتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60%.