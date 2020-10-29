وزير الإنتاج الحربى يستقبل السفير البريطانى ويبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع جيفرى آدامز السفير البريطاني في مصر، موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

محمد أحمد مرسى: إستراتيجية العمل بالوزارة تقوم على تطويع كافة الإمكانيات من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات

وشدد الوزير فى بيان له اليوم، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

واستعرض اللقاء آخر مستجدات موضوعات التعاون القائمة بين الإنتاج الحربي والشركات البريطانية .

وبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال (إنتاج أنظمة معالجة المياه، إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، تصنيع أجهزة توفير الطاقة الكهربائية للأجهزة المنزلية، وغيرها من موضوعات التعاون المشترك).

كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات متنوعة مثل (تصنيع معدات الميكنة الزراعية ذاتية الحركة، نقل تكنولوجيا إنتاج معدات الري المحوري، التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، التعاون في مجال إقامة محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي).



وأشار البيان إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لمنتجات هذه الشركات ويمكن اعتبارها مركزاً للإنطلاق إلى الأسواق العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، خاصةً في ظل اهتمام الدولة بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وعمليات التحديث الجارية في مصر من خلال إنشاء المدن الذكية وإقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب توفير فائض من الطاقة الكهربائية لاستيعاب مطالب التوسع في إقامة مشروعات صناعية كبرى، مع السعي إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

من جانبه أشار جيفرى آدامز سفير بريطانيا في مصر إلى وجود العديد من الشركات البريطانية التي تتطلع إلى التواجد في السوق المصرية.

وأضاف أن المنتجات الانجليزية تتمتع بالجودة العالية، وأن وزارة الإنتاج الحربي المصرية لها سمعة جيدة جداً وسط الشركات البريطانية سواء في المجال العسكري أو المدني لذلك تتطلع لزيادة التعاون معها، مثنياً على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى.

كما أشاد بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

وأكد “آدامز”، أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً إيجابياً ورغبة في إقامة شراكات صناعية في مختلف المجالات، خاصةً في ظل إهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر.



وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفرى آدامز: “سعدت باجتماعي مع وزير الإنتاج الحربي، المهندس محمد أحمد مرسي ، لمناقشة تعزيز فرص التعاون بين المملكة المتحدة ومصر، تتطلع المملكة المتحدة إلى شراكة صناعية متنامية مع مصر ، مع التركيز بشكل خاص على المجالات التي تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة .”



وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات واللقاءات بين الجانبين لمتابعة مستجدات موضوعات التعاون المشترك، والدراسة المتعمقة للمشروعات المقترح التعاون في تنفيذها، لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التعاون.