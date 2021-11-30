وزير الإنتاج الحربى يزور جناح هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية بمعرض إيدكس 2021

قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة بزيارة جناح هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية ولقاء الفريق على أمير…

قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة بزيارة جناح هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية ولقاء الفريق على أمير أوان رئيس الهيئة، خلال فاعليات اليوم الثاني من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية” EDEX 2021″ والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الوزير “مرسي” عمق العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع المعنيين في الموضوعات التصنيعية ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك اصطحب الفريق على أمير أوان رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية وفد وزارة الإنتاج الحربى بجولة تفقدية بجناح الهيئة.

واستمع الوزير “مرسي” لشرح ممثلي الشركات الباكستانية حول مواصفات هذه المنتجات ، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة، كما تمت مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

وأضاف رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية، أن اهتمام الجانب الباكستاني بالتعاون مع “الإنتاج الحربى” يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية علي أعلي مستوي، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة في مجال التصنيع العسكري.