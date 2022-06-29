وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة حلوان للصناعات غير الحديدية ( مصنع 63 الحربى ) 

تفقد اليوم المهندس محمد أحمد مرسي وزيـر الدولة للإنتاج الحربي شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها .

فى البداية، إطلع وزير الدولة للإنتاج الحربى على عرض تقديمي عن أنشطة شركة حلوان للصناعات غيرال حديدية والتى تقوم بتصنيع السبائك غير الحديدية من المسبوكات والمبثوقات والكابلات الكهربائية والمسحوبات والمدرفلات لتلبية متطلبات القوات المسلحة وذلك بالتعاون مع كافة الشركات التابعة للوزارة.

كما تقوم الشركة باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم – الألومنيوم الصلب – الألومنيوم الدراى – النحاس) وتقوم الشركة أيضا بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة ( Xlpe ) و مادة ( PVC ).

واطلع الوزير ” مرسى ” على الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركة، إلى جانب الاطلاع على خطط المشروعات المستقبلية التي تقوم بها من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية.

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية لخطوط الإنتاج بالشركة وشملت الجولة مشروع مصنع شرائط النحاس وسبائكه والذى يتم من خلاله توفير خامات إنتاج وتصنيع أعيرة الذخائر الصغيرة من سبائك النحاس والصلب المغطى بالتمباك ويمر الإنتاج بمصنع شرائط النحاس وشرائطه بـ ( 4 ) مراحل وهى ( السباكة – الدرفلة – المعاملات السطحية/ القص والتغليف – اختبارات القياس والجودة ) .

وتفقد الوزير ” مرسى ” مصنع الكابلات والذى يقوم بإنتاج الموصلات الهوائية والتى تستخدم لنقل الطاقة الكهربائية لمسافات طويلة ومثبتة على أبراج ضغط عالى لشبكات النقل والتوزيع ويتم إنتاجها من ( النحاس / الألومنيوم ) كما ينتج كابلات مصنعة من النحاس / الألومنيوم معزولة (PVC / XLPE) مسلحة وبدون وتستخدم فى نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهود المنخفضة.

ومر الوزير، على مشروع مصنــــع المحولات الزيتية والذى يهدف إلى تصنيع محولات توزيع الجهد الكهربى (محولات مغمورة بالزيت) بجودة عالية بسعة تصل إلى (3) ميجا فولت أمبير وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة العمل لتعميق تصنيع هذا المحول من خلال استغلال الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالشركة التى تساهم فى صناعة أجزاء المحول .

وخلال الجولة أجرى ” مرسى ” حوارا مع العاملين للاطمئنان علي أوضاعهم وحرص أيضا على الاستماع إلى آرائهم حول تطوير ظروف وبيئة العمل وأكد للعاملين على خطوط الإنتاج أن شركة ” حلوان للصناعات غير الحديدية ” تضم نخبة من المهندسين والفنيين والإداريين ذوي الكفاءة العالية والذين يتم الحرص دوما على تأهيلهم وإمدادهم بأحدث ما تم التوصل إليه العالم من تكنولوجيات تصنيعية.

وأشار إلى حرص الوزارة الدائم على التعاون والإنفتاح على جميع الشركات العالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم فى مختلف مجالات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة .

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات والموقف الحالي للشركات وسماع مطالبهم وإشراكهم في عملية صنع القرار وذلك حتى يشعرالعاملون بأن هم من يصنعون القرار ، وأيضا الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن زيارة وزير الدولة للإنتاج الحربى لشركة ” حلوان للصناعات غير الحديدية ” تأتى ضمن سلسلة من الزيارات التى قام بها الوزير ” مرسى ” مؤخرا وذلك للإطلاع عن كثب عن سير العملية الإنتاجية والاطمئنان على أوضاع العاملين بكل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وأشار ” بكر ” إلى أنه رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الزيارة المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس حسين لبيب مستشار الوزير والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير.