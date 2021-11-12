وزير الإنتاج الحربى يتفقد الاستعدادات النهائية لمنتجات الوزارة المزمع عرضها فى EDEX 2021 (صور)

يأتى ذلك ضمن عدد من الإجراءات التى قام بها وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال الفترة الأخيرة، للتأكد من استعداد وجاهزية المُعدات والأسلحة والذخائر المزمع عرضها خلال فترة إقامة المعرض فى دورته الثانية من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021،

قام المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة بتفقُّد معروضات “الإنتاج الحربى” من الأسلحة والمعدات والذخائر، والتى سيتم المشاركة بها فى معرض “EDEX 2021″، وجاء ذلك بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة، فى إطار الاستعدادات النهائية لمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن “EDEX 2021”.

يأتى ذلك ضمن عدد من الإجراءات التى قام بها وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال الفترة الأخيرة، للتأكد من استعداد وجاهزية المُعدات والأسلحة والذخائر المزمع عرضها خلال فترة إقامة المعرض فى دورته الثانية من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات، والذى تتم إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

الوزير “مرسي”: منتجات وزارة الإنتاج الحربى فى “EDEX 2021” ستكون معبرة عن مدى تطور التصنيع العسكري بمصر

وأكد الوزير “مرسي”، خلال التفقد، أن معروضات الوزارة بمعرض “EDEX 2021” ستكون معبرة عن مدى تطور التصنيع العسكري بمصر، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل حدثًا استثنائيًّا هامًّا يفخر به كل مصري وعربي، مؤكدًا الهدف الرئيسى للإنتاج الحربى وهو تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من الأسلحة والذخائر والمعدات.

وأشار الوزير “مرسى” إلى أن هذا المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية،

ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من (400) عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن معرض “EDEX” يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية، حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية).

وأعرب عن تطلعه لاستقبال أهم الرواد فى صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم وممثلي الشركات المشاركة بمعرض “EDEX 2021″؛ وذلك للتعرف عن قرب على الإمكانيات التكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة وبحث إمكانية التعاون مع هذه الجهات فى مختلف المجالات العسكرية لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات أنظمة التسليح حول العالم داخل الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى .