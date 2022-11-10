وزير الإنتاج الحربى يتابع سير العملية الإنتاجية في «حلوان للصناعات الهندسية» (صور)

تفقّد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزيـر الدولة للإنتاج الحربي شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، فى إطار الحرص على المتابعة الميدانية لسير وإنتظام العمل من داخل الشركات والوحدات التابعة.

في بداية الجولة قام الوزير “محمد صلاح” بالإطلاع على عرض تقديمي عن أنشطة الشركة (مصنع 99 الحربي) والشراكات التي قامت بعقدها خلال الفترة الماضية للتعاون مع مختلف الجهات بالدولة والموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها إلى جانب الإطلاع على الخطط المستقبلية للشركة.

عقب ذلك تفقد خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 99 الحربي) والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل (أسطوانات ومنظمات الغاز، طفايات الحريق، أدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل) وذلك وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة.

وتتعاون الشركة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق وتتعاون من جهة أخرى مع وزارة الزراعة في تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك في عدة مشروعات قومية حيوية أخرى.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة على تفقد أحوال العاملين بالشركة وسؤالهم عن مطالبهم ومقترحاتهم لتحسين الأداء، مؤكداً اهتمامه بالعاملين بالإنتاج الحربي وتطوير أدائهم إيماناً بأهمية العنصر البشري في العملية الإنتاجية.

وشدد على انفتاحه للاستماع إلى مختلف الأفكار والأطروحات والرؤى وحتى الاستفسارات التي تدور بأذهان العاملين بالإنتاج الحربي بمختلف الفئات والدرجات الوظيفية سواء (مهندسين/ فنيين/ إداريين).

وأشاد الوزير “محمد صلاح” بجهود العاملين بشركة حلوان للصناعات الهندسية لافتاً إلى أنه يتم الحرص دوماً على تأهيلهم وإمدادهم بأحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات تصنيعية وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لإستكمال مسيرة البناء والإنتاج والتنمية.

وأكد حرص الوزارة على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع العالمية الحديثة، كما أكد على حرصه على متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لإنهاء هذه المشروعات في التوقيتات المحددة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن الوزير “محمد صلاح” شدد على أهمية الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج وضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم والحرص على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لفرق العمل بإعتبارها أولوية قصوى.