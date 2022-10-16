وزير الإنتاج الحربى يتابع تنفيذ عدد من المشروعات بمصنعى 27 و63

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اجتماعًا لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بشركتيّ (مصنع 27 الحربى ، مصنع 63 الحربى) ، بحضور المهندسة دينا عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة .

فى مستهل الاجتماع، أوضح الوزير محمد صلاح أن هذه الاجتماعات تستهدف متابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من الموضوعات والمشروعات التي تشارك في تنفيذها شركات ووحدات الإنتاج الحربي خاصة تلك الشركات التى تم فيها مؤخرا تعيين رؤساء مجالس إدارات ونواب لرؤساء مجالس الإدارات جدد وذلك لضخ دماء جديدة والعمل على تطوير هذه الشركات والاطمئنان على مستقبلها.

وقال إنه يتم الحرص على وضع رؤية إستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة وقطاع على حدة والتي تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها في ضوء الدراسة التي تتم للملفات والموضوعات التي تقوم بتنفيذها هذه الجهات التابعة.

وخلال الإجتماع إطلع وزير الدولة للإنتاج الحربى من خلال نواب رؤساء مجالس إدارات الشركات ( م / 27 الحربى ، م / 63 الحربى ) على الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها هذه الشركات إلى جانب الإطلاع على خطط المشروعات المستقبلية التي تقوم بها من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع ضرورة قيام مختلف الجهات التابعة ببذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية على الصعيدين العسكري والمدني بالتعاون مع الجهات الصناعية المختلفة داخل مصر وخارجها .

وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر بأن الوزارة تحرص خلال الفترة الحالية على تأهيل جميع أبنائها لتقلد المناصب القيادية وإعطاء الفرصة لمن يستحق عملا بمباديء العدالة وتكافؤ الفرص.