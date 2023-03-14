وزير الإنتاج الحربى يبحث مع «فومتك الهندية» التعاون في تصنيع مواد مكافحة الحرائق

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، روهيت جوبتا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ ” فومتك الهندية ” ووفد مرافق له من الشركة لمناقشة أوجه التعاون في مجال تصنيع وإنتاج جميع المواد الخاصة بمكافحة الحرائق، جاء ذلك بالمقر التابع لوزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام.

استهل الوزير “محمد صلاح” اللقاء بالترحيب بوفد الشركة الهندية ، مؤكداً على عمق العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصري والهندي وعمق التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات .

وأشار إلى أوجه التعاون البناء والمثمر بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الهندية ومنها علي سبيل المثال التعاون بين شركة حلوان لمحركات الديزل ( مصنع ٩٠٩ الحربي) وشركة أشوك ليلاند الهندية ، معرباً عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون المثمر.

عقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي خاصة تلك الإمكانيات المتوافرة بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع ٩٩ الحربي).

وفي هذا الصدد أشار الوزير “محمد صلاح” إلى أن الشركة ( م/٩٩) تمتلك مصنع لإنتاج طفايات الحريق به ثلاث مجموعات (طفاية تعمل بالبودرة – طفاية تعمل بالسائل – طفاية تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون).

كما أشار إلى أن شركة حلوان للصناعات الهندسية هي الشركة الوحيدة الحاصلة على شهادة الجودة في إنتاج طفاية ثاني أكسيد الكربون مقارنة بكل المنافسين من القطاع الخاص والعام بجمهورية مصر العربية.

وأضاف أن الشركة توفر كل أنواع الطفايات والتي تصل إلى (32) نوع من الطفايات، موضحاً أن القدرة الإنتاجية للمصنع تصل إلى (200) ألف طفاية سنوياً وتنتشر طفايات الحريق التي تنتجها الشركة (مصنع 99 الحربي) في المصالح الحكومية وشركات البترول ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.



من جانبه أوضح روهيت جوبتا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “فومتك الهندية” أن الشركة متخصصة في تصنيع أجهزة الإطفاء بجميع مكوناتها كما تقوم الشركة بتصميم أنظمة الحريق وتصنيعها وتنفيذها كما تمتلك شركة “فومتك” ثلاث مصانع ومكتب تصميم وبحوث وتطوير.

وقال إن الشركة تقوم بإنتاج أكثر من (٥٠٠) نوع لمواد الإطفاء لجميع التطبيقات وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها لأكثر من ٧٠ دولة حول العالم ومنها جمهورية مصر العربية وتعمل الشركة الهندية في الوقت الحالي على التفاوض لإنشاء مصنع بدولة الكويت.

وأعرب ” جوبتا” عن تطلعه لإتمام التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في أقرب وقت نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجيه وفنية هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون.

وبدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن الوزارة حريصة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمصر من خلال حرصها على التعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق بنهاية اللقاء على قيام وفد من الشركة الهندية بزيارة شركة حلوان للصناعات الهندسية للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها عن قرب وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة.