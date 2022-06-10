وزير الإنتاج الحربى يبحث مع شركة «DMG MORI» الألمانية التعاون المشترك فى التصنيع العسكري والمدنى

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى Christian Thoenes رئيس مجلس إدارة شركة “DMG MORI” لبحث مستجدات موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين ، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

فى بداية اللقاء، رحب الوزير ” مرسى ” بوفد شركة ” DMG MORI “،حيث أوضح أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات مع الشركة الألمانية ، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكري والمدني.

وناقش الوزير، إمكانية التعاون بين ” شركة حلوان للصناعات الهندسية ” ( مصنع 99 الحربى )، كما تمت مناقشة مستجدات التعاون بين الجانبين لإنشاء مسبك لإنتاج مسبوكات أجسام ماكينات CNC بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) لصالح الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الرقمنة الصناعية والتدريب.

واشار الوزير ” مرسى ” إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة “DMG MORI” الألمانية بدأ عام 2019 بتوقيع خطاب نوايا بين الجانبين لتطوير خط إنتاج بإحدى الشركات التابعة كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط التصنيع بشركة ” أبو زعبل للصناعات المتخصصة “.

يأتى ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على استيعاب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالقطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمي للعمليات الإنتاجية، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائما على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وهو ما يتوافق مع إستراتيجية العمل بالوزارة.

من جانبه أعرب Christian Thoenes رئيس مجلس إدارة شركة “DMG MORI” الألمانية عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القادمة سوف يقوم وفد من الشركة الألمانية بزيارة ” شركة حلوان للمسبوكات ” للإطلاع على آخر مستجدات العمل بخصوص التعاون بمجال مسبوكات أجسام ماكينات الـ CNC تمهيداً لتوقيع اتفاقية عدم إفشاء سرية المعلومات لإنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية.

رئيس شركة ” DMG MORI ” : السوق المصرية تزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار

وأشاد رئيس الشركة الألمانية باستمرار التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، مضيفا أن السوق المصرية تزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار إلى جانب النمو الاقتصادي الذي تتمتع به مصر حالياً وهي عوامل تمكّن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار اقتصاد واعد وهو الأمر الذي يعزز من نجاح هذا التعاون.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعتمد على التعاون والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة فى المشروعات القومية والتنموية التى تتم بالدولة وهو ما يتضح جلياً فى التعاون بين ” وزارة الإنتاج الحربى ” و شركة ” DMG MORI ” لتصنيع بعض المكونات الخاصة بماكينات CNC والتي تخدم التعاون المشترك بين الشركة الألمانية والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.