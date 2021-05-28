سيـــاســة

وزير الإنتاج الحربى يبحث مجالات التصنيع المختلفة مع وزير كورى

من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين
أحمد اللاهوني 11:40 ص, الجمعة, 28 مايو 21 11:40 ص, الجمعة, 28 مايو 21

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استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى، كانج إيوان هو، وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية (DAPA) بكوريا الجنوبية والوفد المرافق؛ لمناقشة محاور التعاون الثنائى بعدد من مجالات التصنيع المشترك، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضو سفير دولة كوريا الجنوبية والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

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وأوضح الوزير مرسي أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين فى ظل التقارب فى وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين والتى تشهد تطورا فى دفع العلاقات الثنائية فى الوقت الراهن.

وناقش الجانبان الموضوعات التى يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة فى مجالات التصنيع المختلفة علي الصعيدين العسكري والمدني.

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وجّه الوزير الدعوة للشركات الكورية للمشاركة فى معرض “EDEX 2021” المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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