وزير الإنتاج الحربى يبحث مجالات التصنيع المختلفة مع وزير كورى

من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى، كانج إيوان هو، وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية (DAPA) بكوريا الجنوبية والوفد المرافق؛ لمناقشة محاور التعاون الثنائى بعدد من مجالات التصنيع المشترك، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضو سفير دولة كوريا الجنوبية والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح الوزير مرسي أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين فى ظل التقارب فى وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين والتى تشهد تطورا فى دفع العلاقات الثنائية فى الوقت الراهن.

وناقش الجانبان الموضوعات التى يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة فى مجالات التصنيع المختلفة علي الصعيدين العسكري والمدني.

وجّه الوزير الدعوة للشركات الكورية للمشاركة فى معرض “EDEX 2021” المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي.