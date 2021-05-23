وزير الإنتاج الحربى يبحث التعاون مع شركة «D M G MORI» لإنشاء أكبر مسبك للصناعات الهندسية

استقبل محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، كرستيان ثونز، رئيس مجلس إدارة شركة “D M G MORI” الألمانية، لمناقشة محاور التعاون لإنشاء مسبك لإنتاج مسبوكات أجزاء الزهر لماكينات CNC ، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور محمود على، وكيل الشركة بمصر، ومحمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

فى بداية اللقاء رحب الوزير بوفد الشركة الألمانية وتم التأكيد على أن هذا اللقاء يأتى استمراراً للتعاون الوثيق مع شركة ” D M G MORI ” والذى بدأ فى نوفمبر عام 2019 بتوقيع خطاب نوايا بين وزارة الإنتاج الحربى والشركة الألمانية لتطوير أحد الخطوط التابعة لإحدى شركات الإنتاج الحربي كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط التصنيع.

وناقش اللقاء إمكانية التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى ممثلة فى ” شركة حلوان للمسبوكات ” ( مصنع 9 الحربى ) وشركة ” D M G MORI ” لإنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية فى إفريقيا والشرق الأوسط بطاقة إنتاجية سنوية تبدأ بـ ” 10 آلاف طن مع إمكانية زيادتها إلى 35 ” ألف طن مما يتيح توفير المسبوكات الخاصة بمصنع إنتاج ماكينات ” CNC ” المخطط تنفيذه مع الهيئة العربية للتصنيع وايضا لتصدير المسبوكات لأوروبا .

وأكد الوزير خلال اللقاء، التعاون الوثيق بين وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع حيث يمثلا قاعدة صناعية وتكنولوجية كبرى بما تمتلكه كل منهما من إمكانيات تصنيعية وفنية وبحثية وكوادر بشرية وخبرات متميزة .

من جانبه، أعرب كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة شركة ” D M G MORI ” الألمانية عن ثقته في نجاح تنفيذ هذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والذى يمثل حجر زاوية فى الاستثمارات والبنية التحتية وتوطين الصناعة والرقمنة الصناعية نظراً لما يتوافر بالشركات التابعة للوزارة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر.

ولفت إلى أن لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد تناول العديد من أوجه التعاون في عدد من المجالات ذات الإهتمام المشترك .

وصرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر، بأنه تم توقيع مذكرتين تفاهم اليوم، الأولى بين ” وزارة الإنتاج الحربى و شركة ” D M G MORI ” لتوضيح اسلوب التعاون والشراكة بين ” شركة حلوان للمسبوكات والشركة الألمانية فى مجال تصنيع المسبوكات الخاصة بمعدات ماكينات ” CNC ” ،