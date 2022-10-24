وزير الإنتاج الحربى يبحث آخر مستجدات المشروعات التي ينفذها «مصنع 100» و«الإنتاج الحربى لنظم المعلومات»

اجتمع وزير الإنتاج الحربى، المهندس” محمد صلاح ” بالمهندس عبد الحكيم شوقى رئيس مجلس إدارة ” شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية ( مصنع 100 الحربى ) ” والدكتورة ليلى شحاته نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس خالد محروس رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات والمهندس طارق محمد العباسى نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك فى إطار حرصه على تقديم الدعم الكامل لرؤساء مجالس الإدارات ونواب رؤساء مجالس الإدارات الجدد وكذلك متابعة معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات الجديدة بالشركات والوحدات التابعة.

واستهل الوزير ” محمد صلاح ” الإجتماع بالتأكيد على ضرورة قيام مختلف الجهات التابعة ببذل أقصى جهد ممكن لإستكمال الدور الحيوي الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.

عقب ذلك قام نواب رؤساء مجالس إدارات ( م /100 الحربى شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات ) بإستعراض أنشطة الشركات والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى التحديات الكبيرة العالمية التي نتجت بسبب عدد من الأزمات العالمية مثل فيروس كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات تلك الأزمات التي أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي العالمي والتي لم تكن مصر بمنأى عنها مثلها مثل كافة دول العالم أجمع.

كما أشار إلى أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادى وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة هذه التحديات.

وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر بأن الوزارة حريصة على متابعة أخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مختلف المشروعات التى تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة ومدى الإلتزام بالمخططات الزمنية لهذه المشروعات.