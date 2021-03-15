وزير الإنتاج الحربى والسفير الألماني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربي الدكتور سيريل چان نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة…

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربي الدكتور سيريل چان نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.



وأوضح “مرسي” أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين المصري والألماني بأهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين.

واستعرض اللقاء آخر مستجدات موضوعات التعاون القائمة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الألمانية والتي من ضمنها (التعاون مع شركة “بوش” في مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، التعاون مع شركة “KSB” في مجال تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية.

وناقش التعاون مع “ATB Water” في مجال معالجة مياه الصرف الصحي بتكنولوجيا SBR ، التعاون في مجال تجهيز سيارات الإطفاء والإنقاذ مع “بافاريا” وكيل شركة “زيجلر”، التعاون في مجال التحول الرقمي مع شركة “DMG MORI”، وغيرها من موضوعات التعاون المشترك).

كما بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات متعددة مثل : (التعاون في مجال تدوير المخلفات، التعاون في مجال مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالغاز/البنزين).

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن العلاقات بين الجانبين تشهد تطوراً إيجابياً ورغبة في إقامة شراكات صناعية في مختلف المجالات، خاصةً في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر .

ووجه الوزير الدعوة للشركات الألمانية للمشاركة فى معرض “EDEX 2021” المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.



من جانبه أعرب الدكتور سيريل چان نون سفير ألمانيا بالقاهرة عن سعادته بالتعاون المثمر والثقة المتبادلة بين الشركات الألمانية وشركات الإنتاج الحربي، مشيراً إلى وجود العديد من الشركات الألمانية التي تتطلع إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي حيث تحظى شركاتها ووحداتها بسمعة جيدة جداً وسط الشركات الألمانية سواء في المجال المدني أو العسكري.

وأثنى على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى، لافتاً إلى أن المنتجات الألمانية تتميز بالجودة العالية مما وفر لها سوقا واسعة بمصر والدول المحيطة، وأشاد السفير الألماني بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري فى مصر وأحد الأذرع الصناعية للدولة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير إلى الخارج، ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.



وأوضح السفير الألماني أن نجاح مصر في تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح المالي والنقدي والهيكلي يوفر مجالاً للاقتصاد المصري لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.

وأكد أن استقرار منطقة الشرق الأوسط يعتمد بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والأمني في مصر، منوها بأن هناك توجهاً إيجابياً لدى قطاع الأعمال الألماني لدخول السوق المصرية باعتبارها محوراً رئيسياً للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.



وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه تم في نهاية اللقاء الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات بين وفود فنية من الشركات الألمانية وشركات الإنتاج الحربي المخطط التعاون معها في المجالات المقترحة وبما يمهد الطريق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون لصالح كلا الطرفين.