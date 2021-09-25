وزير الإنتاج الحربى : نسعى دائماً لضم نخبة متميزة لـ«أكاديمية الهندسة»

خلال كلمته باحتفالية التخرج في الأكاديمية

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسى، أن الوزارة تسعى دائماً لأن تضم “الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة” نخبة متميزة من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.

كما تقوم الأكاديمية، وفق الوزير، بتأهيل طلابها علمياً وعملياً وتوفر لهم فرص التدريب في شركات الإنتاج الحربي المختلفة وتشجعهم على المشاركة فى المسابقات الدولية وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

ولفت خلال كلمته باحتفالية التخرج اليوم إلى أنه تم حث الطلاب على استكمال ما وصلوا إليه بالعمل الدائم على تنمية وصقل مهاراتهم فى مراحل حياتهم القادمة ومواكبة التطورات العالمية في المجالات التكنولوجية المختلفة.

من جانبه أثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الدور الذي تقدمه وزارة الإنتاج الحربى في العملية التعليمية بجميع مراحلها موجها التهنئة للخريجين بيوم التخرج، الذي يحصدون فيه ثمار جهودهم طوال سنوات الدراسة.

وأكد أنهم مصدر فخر واعتزاز لآبائهم ووطنهم ومجتمعهم، الذين يعولون عليهم الكثير في بناء مستقبله والمساهمة في تطويره، والاستفادة من علمهم في رفعة وطنهم.

واحتفلت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، بتخريج ثانِ دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي (2020/2021)، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتم إجراء الاحتفال بمسرح قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.