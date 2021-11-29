وزير الإنتاج الحربى : سعي مصر لامتلاك مقومات القوة ليس إلا للحفاظ على أمن واستقرار البلاد في عالم يموج بالصراعات

خلال كلمته فى العشاء الرسمي لختام فاعليات اليوم الأول من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية" EDEX 2021"،

أكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن سعي مصر لامتلاك مقومات القوة ليس إلا سعيًا للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد في عالمٍ يموج بالصراعات، وأن من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام، ومن أراد أن ينعم بالسلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة للحفاظ على هذا السلام، وتوفير كل المقومات والإمكانيات لاستمراره.

جاء ذلك خلال كلمته فى العشاء الرسمي لختام فاعليات اليوم الأول من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية” EDEX 2021″، والذي يقام في مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ورحّب المهندس محمد أحمد مرسي بضيوف مصر وزراء الدفاع ووزراء الإنتاج الحربى ورؤساء الأركان والقادة العسكريين ورؤساء الوفود والشركات المشارِكة بالمعرض، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.