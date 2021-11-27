وزير الإنتاج الحربى: النسخة الأولى من EDEX كانت حلم الرئيس لوضع مصر على خريطة معارض السلاح

قال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية EDEX ” كانت حلما وطموحا للرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، وتحول هذا الحلم إلى توجيهات رئاسية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية انتهت بإعلان انطلاق النسخة الأولى في عام 2018 والتي شهدت نجاحا غير معهود لأي نسخة أولى لأى معرض من معارض الدفاع بشهادة كل من شارك في “EDEX-2018” أو زاره أو حتى تابعه من خلال المنصات الإعلامية المختلفة أو المنصات الإلكترونية، وذلك بسبب حرص مصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة ليولد “EDEX” كمعرض عملاق.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لمعرض مصر الدولي للصناعات العسكرية “EDEX 2021″، أن النسخة الأولى من المعرض عكست مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع كافة دول العالم سواء المشاركين أو الزائرين حيث شارك في النسخة الأولى أكثر من (370) شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات العسكرية والتي مثلت (41) دولة فضلاً عن عدد (10) آلاف زائر.

وأشار إلى أن “EDEX 2021” لم يكن ليخرج بالشكل الذي سيراه الجميع إلا بالجهد الكبير والمتابعة المستمرة من كافة هيئات وإدارات القوات المسلحة المصرية والتى بذلت جهد كبير جداً بإشراف ومتابعة كاملة من الفريق أول/ محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق/ أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بمشاركة الشركة المنظمة للمعرض “AWE” والتى لها باع طويل في العمل بالمعارض الدولية، وتوجه الوزير “مرسي” لها بالشكر والتقدير .