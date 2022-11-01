وزير الإنتاج الحربى: الفترة المقبلة ستشهد تطوراً فى مصانعنا لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين، أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً فى مصانع ووحدات الإنتاج الحربي التى ستعمل خلال الفترة القادمة على مواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع الرقمي على الصعيدين العسكري والمدني، مؤكداً أن الرابح خلال تلك الفترة هو من سيحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة.

وأشار صلاح خلال كلمته فى ‏احتفالية الوزارة بمناسبة العيد الثامن والستون للإنتاج الحربى، إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها وإستراتيجيتها التي تهدف إلى إحداث تطوير شامل لشركات ووحدات الإنتاج الحربي من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها وإدخال أحدث أساليب التصنيع الحديثة، إلى جانب تطوير منظومة الموارد البشرية بالشركات والوحدات، والإستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والبحوث والتسويق، والاهتمام بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة وتصعيد الكوادر المتميزة من الجنسين لشغل مناصب قيادية.

واستعرض الحفل عددا من الإنجازات التى حققتها الشركات والوحدات التابعة والقطاعات الحكومية التابعة للوزارة، عقب ذلك تم تكريم عمال وأبناء الانتاج الحربي المتميزين فى أداء عملهم بكافة المجالات والذين يعملون بشكل دءوب من أجل تحقيق أهداف شركاتهم ووحداتهم.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا التكريم هو نتاج لما بذله هؤلاء العاملين من مجهودات خلال العام وتحفيزاً وتشجيعا لجميع العاملين بالوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة لتقديم المزيد من الجهد وبذل الكثير من العرق لتحقيق أفضل أداء وإنتاجية بما يعود بالتقدم والازدهار للإنتاج الحربي ويحقق تنمية مستدامة للوطن.