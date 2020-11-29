سيـــاســة

وزير الإنتاج الحربى : إقامة معرض الدفاع العسكرى «إيديكس» نهاية 2021

كان مقرر إقامته نهاية 2020
أحمد اللاهوني 4:11 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 4:11 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى، عن إقامة معرض الدفاع العسكري «إيديكس»، نهاية العام المقبل، بعد أن كان مقررًا له نهاية 2020.

يشار إلى أن الموقع الرسمى لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية قد حدد فى ديسمبر 2018، موعد إقامة المعرض فى مصر خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر خلال عام 2020.

الوزير مرسى يدعو وزير الدفاع العراقى لمشاركة شركاته فى المعرض

ودعا الوزير مرسى خلال لقائه اليوم، الفريق جمعة عناد سعدون وزير الدفاع العراقى، إلى مشاركة الشركات العراقية فى دورته المقبلة.

اقرأ أيضا  «النيابة العامة» تأمر بحبس المتهم بقتل سيدة عمدًا بإشعاله النار فيها بالإسكندرية

وأقامت مصر معرض «إيديكس 2018» للصناعات الدفاعية والعسكرية، لأول مرة خلال المدة من 3 – 5 ديسمبر 2018، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

يذكر أن محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربي والفريق جمعة عناد سعدون وزير الدفاع العراقي قد زارا اليوم، كل من مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، يرافقهما عدد من المسئولين بالوزارتين والدكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

اقرأ أيضا  وزير الإنتاج الحربي ووزير الدفاع العراقي يتفقدان مصنعيّ (200 و300) ويناقشان سبل التعاون

وقدمت الوزارة، عرضًا تقديميًا بكل مصنع حول الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالمصنع وكذا المنتجات التي يقوم بإنتاجها والمشروعات التي يقوم بالمشاركة في تنفيذها، وزار الوفد خطوط الإنتاج بالمصنعين والتي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى، كما تم زيارة معرض المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

«صحة البرلمان» تقلص تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية لـ 15 عضوا

ياسمين فواز 4:27 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

وزير الإنتاج الحربي ووزير الدفاع العراقي يتفقدان مصنعيّ (200 و300) ويناقشان سبل التعاون

أحمد اللاهوني 3:57 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون لائحته الداخلية نهائيا ويرسله للرئيس للتصديق عليه

ياسمين فواز 3:48 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

«الشيوخ» يمنح مكتب المجلس الإشراف على تنظيم شئونه المالية والإدارية والبرلمانية

ياسمين فواز 2:37 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

مجلس الشيوخ يوافق على المواد المنظمة لتشكيل لجانه النوعية

ياسمين فواز 2:28 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

«الشيوخ» يرفض مقترحا باستبعاد «الشريعة الإسلامية» من لائحته الداخلية

ياسمين فواز 2:24 م, الأحد, 29 نوفمبر 20