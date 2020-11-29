وزير الإنتاج الحربى : إقامة معرض الدفاع العسكرى «إيديكس» نهاية 2021

أعلن محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى، عن إقامة معرض الدفاع العسكري «إيديكس»، نهاية العام المقبل، بعد أن كان مقررًا له نهاية 2020.

يشار إلى أن الموقع الرسمى لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية قد حدد فى ديسمبر 2018، موعد إقامة المعرض فى مصر خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر خلال عام 2020.

الوزير مرسى يدعو وزير الدفاع العراقى لمشاركة شركاته فى المعرض

ودعا الوزير مرسى خلال لقائه اليوم، الفريق جمعة عناد سعدون وزير الدفاع العراقى، إلى مشاركة الشركات العراقية فى دورته المقبلة.

وأقامت مصر معرض «إيديكس 2018» للصناعات الدفاعية والعسكرية، لأول مرة خلال المدة من 3 – 5 ديسمبر 2018، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

يذكر أن محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربي والفريق جمعة عناد سعدون وزير الدفاع العراقي قد زارا اليوم، كل من مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، يرافقهما عدد من المسئولين بالوزارتين والدكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

وقدمت الوزارة، عرضًا تقديميًا بكل مصنع حول الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالمصنع وكذا المنتجات التي يقوم بإنتاجها والمشروعات التي يقوم بالمشاركة في تنفيذها، وزار الوفد خطوط الإنتاج بالمصنعين والتي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى، كما تم زيارة معرض المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي.