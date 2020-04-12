وزير الإعلام: 5 وزراء يعملون للحفاظ على العمالة غير المنتظمة «لا توجد فرصة للتلاعب»

الحكومة المصرية حريصة على عقد أكثر من اجتماع لمناقشة آليات صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

أكد وزير الإعلام أسامة هيكل، اليوم الأحد، أن “هناك 5 وزراء من الحكومة يعملون ضمن مجموعة أكبر للحفاظ على العمالة غير المنتظمة “.

وأشار إلى أنه تجري مناقشة آليات صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وقال هيكل في مؤتمر صحفي، إن “الحكومة المصرية حريصة على عقد أكثر من اجتماع لمناقشة آليات صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا”.

وتابع “لا توجد فرصة للتلاعب، ولا يوجد أى مجال لإطلاق أى شائعة”.

وأوضح أن “من يتخلف عن ميعاد صرفه لمنحة العمالة غير المنتظمة، عليه انتظار رسالة أخرى جديدة ستصله بميعاد وجهة الصرف”.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجه بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.