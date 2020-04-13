وزير الإعلام : 3378 عاملا مصريا عالقون بالخارج وإعلان إجراءات إعادتهم الأيام المقبلة

رئيس الوزراء بحث في اجتماع اليوم أزمة العالقين المصريين في عدد من الدول

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن رئيس الوزراء بحث في اجتماع اليوم أزمة العالقين المصريين في عدد من الدول العربية والإفريقية، والأوروبية، والآسيوية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا ، وكشف عن أنه تبيّن من العرض الذي قدمه وزير الخارجية بالاجتماع أن عدد هؤلاء العالقين المصريين يصل إلى 3378 مصرياً عالقين في تلك الدول.

وأوضح وزير الإعلام أن الاجتماع انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحضور وزراء الخارجية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصحة، والدولة للإعلام. والطيران المدني.

وأوضح وزير الإعلام أنه تم تعريف العالق بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة إلى إحدى هذه الدول، أو كان مسافراً بغرض السياحة، أو كان في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو في نشاط تجاري، أو نشاط ثقافي، أو كان حاضراً في مؤتمر بالخارج، أو كان من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.

وأضاف وزير الدولة للإعلام أنه تم أيضا خلال الاجتماع الإشارة إلى أن التعرف على أن هؤلاء عالقون يتم من خلال تأشيرة الخروج الخاصة بهم.

وقال الوزير أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادة هؤلاء العالقين المصريين وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية.