لايف

وزير الإعلام يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

قال هيكل في برقيته: "أتمنى لسيادتكم ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".
مصطفى طلعت 4:58 م, الثلاثاء, 19 مايو 20 4:58 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال هيكل في برقيته: “أتمنى لسيادتكم ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء”.

وكان “هيكل قد التقى اليوم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بعد النجاحات التي تحققت مثل مبادرة (الثقافة في بيتك).

وشاركت في هذه المبادرة الهيئة الوطنية للإعلام حيث عرضت القناة الثانية مواد ثقافية خلال الفترة الماضية ولمدة 3 ساعات متوالية لاقت استحسان وقبول المشاهدين.

واتفق الوزيران على توقيع بروتوكول تعاون مشترك من أجل وضع المبادئ العامة للارتقاء بالذوق العام.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً