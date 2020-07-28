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وزير الإعلام يلقي محاضرة عن الوعي والأمن القومي بكلية الحرب العليا (صور)

تناولت المحاضرة مسئولية الإعلام في حالة الوعي، وتطور هذه المسئولية مع ظهور الإعلام الحديث، وأثر ذلك على الأمن القومي المصري
مصطفى طلعت 4:26 م, الثلاثاء, 28 يوليو 20 4:26 م, الثلاثاء, 28 يوليو 20

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ألقى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الثلاثاء، محاضرة بكلية الحرب العليا بعنوان الوعي والأمن القومي.

وتناولت المحاضرة أسباب غياب الوعي في المجتمعات والعوامل المؤثرة على حالة الوعي في المجتمع، والمؤسسات المسئولة عن بناء الوعي في المجتمع.

وتطرقت المحاضرة إلى مسئولية الإعلام في حالة الوعي، وتطور هذه المسئولية مع ظهور الإعلام الحديث، وأثر ذلك على الأمن القومي المصري.

وعقب ذلك قام هيكل بالرد على الأسئلة من الدارسين العسكريين المصريين والوافدين.

وكان اللواء طارق أنور هلال، رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، قد استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قبل بدء المحاضرة وأهداه درع الأكاديمية.

كما أهدى اللواء خالد صلاح صادق، مدير كلية الحرب العليا، أسامة هيكل وزير الإعلام درع الكلية عقب انتهاء المحاضرة، وفي الختام تم التقاط صورة تذكارية مع الدارسين.

صورة تذكارية مع الدارسين
هيكل اثناء القاء المحاضرة
اللواء خالد صلاح يهدي هيكل درع الكلية

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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