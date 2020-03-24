وزير الإعلام يعلن الفئات المستثناة من قرار حظر التحرك على الطرق

قال أسامة هيكل وزير الإعلام إن الفئات المستثناة من قرار حظر التجوال المقرر تطبيقها غدا تضم فئات الصحفيين والإعلاميين والأطباء والتمريض دون الحاجة إلى تصاريح عمل.

وأضاف وزير الإعلام فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء فيما يتعلق بالصحفيين والإعلاميين أنه يستلزم عليهم إبراز كارنيهات النقابة المختصة والمؤسسات التى يعملون بها إذا استلزم الأمر تواجدهم فى فترة حظر التجوال .

وفيما يتعلق بضيوف القنوات التليفزيونية الذين يتم استضافتهم، اقترح وزير الإعلام أن يتم تسجيل الفقرات التي تستلزم استضافة ضيوف.

ونوه هيكل إلى أن القرارات التى اتخذتها الحكومة تشمل أيضا استمرار تعليق حركة الطيران 15 يوما إضافية .

جدير بالذكر أن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قال ، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عددا من القرارات ، على رأسها رئيس الوزراء: حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساءً إلى السادسة صباحا، ويبدأ تنفيذ ذلك القرار من يوم غد الأربعاء وحتى أسبوعين قادمين.