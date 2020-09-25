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وزير الإعلام يشارك في جولة بمطار شرم الشيخ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

شارك أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي نظمها الطيار محمد مناع وزير الطيران المدني وبحضور وزراء البيئة والسياحة و30 سفيرا وقنصلا وممثلون عن السفارات الأجنبية بمصر. بجانب عدة مسئولين وشخصيات عامة ووسائل الإعلام العربية…

مصطفى طلعت 4:04 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20 4:04 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

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شارك أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي نظمها الطيار محمد مناع وزير الطيران المدني وبحضور وزراء البيئة والسياحة و30 سفيرا وقنصلا وممثلون عن السفارات الأجنبية بمصر.

بجانب عدة مسئولين وشخصيات عامة ووسائل الإعلام العربية والأجنبية، وذلك للاطلاع على تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام.

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بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول، وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب ومكتب الحجر الصحي وخيمة فحص “PCR” بالمطار، وتأكد الجميع من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية.

كما تابع الحضور تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بصالات السفر والوصول للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والزائرين والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار.

بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، وكذلك اطمأنوا على جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار.

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تأتي هذه الجولة في إطار زيارة لمدينة السلام، شرم الشيخ، استعدادا لإطلاق مبادرة “إيكو إيجيبت” غدا من محمية رأس محمد، وهي مبادرة تطلقها وزارات البيئة والسياحة والإعلام لدعم المحميات الطبيعية والسياحة البيئية ورفع الوعي البيئي لدى كافة المواطنين.

وبحضور عدد كبير من سفراء الدول المختلفة والشخصيات العامة ووسائل الإعلام العربية والأجنبية

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وأكد أسامة هيكل وزير الإعلام أن هذه المبادرة تؤكد على توجه الحكومة للعمل التكاملي بين الوزارات والجهات المختلفة، وأصبحت هناك ضرورة للتأكيد على أن السياحة لا تتعارض مع الحفاظ على البيئة وجهود التنمية.

وأشار الى دور وسائل الإعلام في التوعية بالقضايا البيئية ورفع الوعي لدى المواطنين في ذلك الاتجاه لزيادة المشاركة المجتمعية في قضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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