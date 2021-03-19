سيـــاســة

وزير الإعلام يرحب بقرار أنقرة بشأن القنوات المعادية لمصر

قال "هيكل" ان هذه الخطوة تخلق مناخا ملائمًا لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية.
مصطفى طلعت 1:24 م, الجمعة, 19 مارس 21 1:24 م, الجمعة, 19 مارس 21

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أعرب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن ترحيبه بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية.

ووصف “هيكل” هذه الخطوة بأنها بادرة طيبة من الجانب التركى، تخلق مناخا ملائمًا لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية.

وأضاف “هيكل”: “عموما فإن إصدار قنوات من دولة تعادى دولة أخرى ليس أمرا محمودا ولا مقبولا فى العلاقات الدولية، ومن المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب فى مصالح الشعبين”.

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وأكد وزير الدولة للإعلام أن مصر دولة لا تعادى أحدا، وأن الموقف المصرى ثابت فى علاقاتها الدولية، حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة.

وكانت قناة “الشرق” التي يرأسها أيمن نور قد اعتذرت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، عن بث حلقة برنامجي “ابن البلد” و”الشارع المصري” السياسيين، دون أن توضح أسباب ذلك.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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