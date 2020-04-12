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وزير الإعلام : وضع «كورونا» في مصر قد يهدأ في يونيو شرط التزام المواطنين

أوضح أن الأعداد حتى الآن مازالت مطمئنة ولم نلجأ للسيناريو الأسوأ
المال - خاص 11:56 م, الأحد, 12 أبريل 20 11:56 م, الأحد, 12 أبريل 20

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أكد وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل أنه في حالة التزام المواطنين سيهدأ الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر في شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك في مقابلة مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن الأعداد حتى الآن مازالت مطمئنة ولم نلجأ للسيناريو الأسوأ ، لافتا إلى أن أجهزة الدولة تعمل بمنهج علمي داخل لجنة إدارة الأزمة، وتدرس نتائج الحظر وتقييد الحركة، مضيفا أن الأزمة الوحيدة كانت الساعتين قبل موعد الحظر وما يحدث من تكدس بوسائل المواصلات المختلفة، وبناء على ذلك تم تأخير موعد الحظر لمدة ساعة ليصبح الثامنة بدلا من السابعة.

ولفت هيكل إلى أن الوضع في شهر رمضان متوقف على مدى استجابة المواطنين، لاسيما أن شهر رمضان معروف بالتجمعات، وهو أمر مقلق هذا العام، مؤكدا أنه في حالة التزام المواطنين سيهدأ الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” في مصر في شهر يونيو المقبل.

وأوضح أن اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة يتم بصفة مستمرة ويمكن أن يكون لمرتين في يومين، ويتم دراسة الوضع الأمني، وسلوك المواطنين، وما يحدث بالدول الأخرى، لافتا إلى ضرورة أن يغير المواطنون من عاداتهم.

وأكد هيكل أن الخوف عندما يحدث تصاعد في أعداد الإصابات وتتضاعف، والصعود التدريجي مطمئن لأنه في وقت من الأوقات سيهبط، ولا نتمنى الصعود الكارثي، مشددا، في الوقت ذاته، على أن نظام مصر الصحي قادر على استيعاب الارتفاع التدريجي الحالي.

وأضاف أن أزمة فيروس “كورونا” شديدة الخطورة، معربا عن تمنياته أن تعود الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر، مشيرا إلى أن الأمر برمته متوقف على مدى استيعاب المواطن ووعيه، والمصلحة العامة تقتضي الالتزام بقرارات الدولة، والبعد عن التجمعات والازدحام، والمحافظة على النظافة الشخصية ومعايير الوقاية

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بقلم المال - خاص

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