وزير الإعلام : لا صحة لمنع التنقل بين المحافظات وعزل شرم الشيخ

لفت هيكل إلى أن العاملين في السياحة فقط هم الذين سيبقون في أماكن عملهم 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح

أكد وزير الإعلام أسامة هيكل أنه لا صحة لما تردد عن عزل مدينة شرم الشيخ أو وقف التنقل بين المحافظات على خلفية إجراءات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد هيكل في تصريحات نقلتها قناة إكسترا نيوز أن السائحين في منطقة جنوب سيناء أو أي منطقة يغادرون وفقا لبرامجهم حسبما أكد وزير السياحة.

ولفت هيكل إلى أن العاملين في السياحة فقط هم الذين سيبقون في أماكن عملهم 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح.

وناشد هيكل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية والدقيقة التي تخرج من الحكومة.

يشار إلى أن وزير الطيران محمد منار كان قد أكد في اتصال هاتفي مع برنامج “على مسئوليتي” أنه تم تدبير كافة الطائرات اللازمة لعودة المصريين من الخارج قبل الخميس، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وقال منار: “بخصوص المصريين الموجودين في إيطاليا، احنا مجتمعين ومعانا قيادات مصر للطيران ، وكل طيارات أوروبا تم تدبيرها، علشان تستوعب أكبر عدد موجود أو هيتم إرسال رحلات إضافية لعودة ولادنا مش من إيطاليا بس من أي مكان تاني”.

وأضاف: “الدولة خدت قرار بوقف الرحلات يوم الخميس وبإذن الله نقدر نرجع الناس قبل يوم الخميس، إحنا مدين تعليمات للمكاتب لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، فيه ناس كتير هنا كمان عايزة تسافر ليها شغلها برا مصر”.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.