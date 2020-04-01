وزير الإعلام : قرار الرئيس بتحمل «نفقات الحجر» ينطبق على العائدين من الخارج بالفعل

أكد أسامة هيكل وزير الإعلام في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل صندوق تجيا مصر نفقات الحجر الصحي ينطبق على العائدين من الخارج.

وقال وزير الإعلام : “بنتعامل مع العائدين من الخارج حتى الآن، لأن فيه بعضهم كان يجهل مسألة المستحقات اللي المفروض تتصرف”.

وأضاف الوزير: “إحنا عندنا فيه مرحلتين الناس العالقين اللي هما مقيمين في مصر،واسمهم عالقين، والمقيمين في الخارج واللي بيشتغلوا في الخارج دول بعضهم رجع من الكويت وبعضهم عاد من الدول الأخرى، وبالتالي الرئيس لما تدخل النهاردة تدخل لصالح هؤلاء الذين عادوا حتى الآن”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه صندوق تحيا مصر بتحمل نفقات إقامة العائدين من الخارج. السيسي يوجه بتحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج