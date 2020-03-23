وزير الإعلام : في الغالب سيتم مد فترة تعطيل الدراسة

رجح وزير الإعلام أسامة هيكل، مساء الاثنين، أنه في الغالب سيتم مد فترة تعطيل الدراسة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

وقال وزير الإعلام في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه “على مسؤوليتي” : “أول امبارح كان عدد الإصابات 9 وكان المنحنى بدأ ينزل، إمبارح كان 33 تقريبا واليوم 39”.

وأضاف: “ووارد جدا يبقى فيه قرارات سريعة الفترة الجاية في ضوء متابعة التطورات، ومانستبقش الأمور وإحنا مطلعين كل حاجة ليها توقيت محدد هيطلع فيه”. مطالبات بتعليق الدراسة في مصر بسبب كورونا

وتابع: “وارد جدا بكرة نأجل المدارس والجامعات أسبوعين والنهاردة عدد الإصابات تخطت 300 وبالتالي فيه خوف على عودة ولادنا للدراسة”.

وأكد أن “مد تأجيل الدراسة وارد جدا في الغالب، لأنه في ضوء أعداد الإصابات اللي وصلنا إليها غالبا هيتم مد تعطيل المدارس “.

وأعلنت الصحة مساء الاثنين أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وفي 15 مارس الجاري قررت الحكومة تعطيل الدارسة لمدة أسبوعين.