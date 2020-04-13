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وزير الإعلام عن تجمعات الأسواق: غير مقبول ومش عاوزينه يدفعنا للسيناريو الأسوأ (فيديو)

أشار إلى وجود اجتماع غدا للجنة إدارة الأزمة سيناقش مواجهة ذلك
المال - خاص 11:34 م, الأثنين, 13 أبريل 20 11:34 م, الأثنين, 13 أبريل 20

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حذر وزير الإعلام أسامة هيكل، مساء الاثنين، من تجمعات الأسواق العشوائية في إطار مواجهة فيروس كورونا ، مؤكدا أن هذا غير مقبول.

وقال في مداخلة مع برنامج لميس الحديدي في قناة الحدث: “الكلام ده غير مقبول ومش عاوزينه يدفعنا للسيناريو الأسوأ اللي بنحاول نتجنبه”.

وأضاف: “إحنا بنحاول نوازن بين إدارة هذه الأزمة بالحفاظ على صحة الناس والحفاظ على قوة الاقتصاد المصري”.

وتابع: “مشهد مؤلم ماحبش أشوفه وعندنا اجتماع لجنة إدارة الأزمة بكره وهنشوف هنعمل إيه”.

وردا على سؤال بشان إمكانية لجوء الدولة إلى إجراءات أكثر صرامة، أجاب الوزير: “هندرس البدائل”.

وأضاف: “مش قادر أتصور بعد كل اللي يتقال ونلاقي المنظر ده عادي، كأننا بنستقبل رمضان ومفيش مشاكل وده بيقول إننا قدام مشكلة كبيرة”.

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بقلم المال - خاص

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