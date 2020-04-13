وزير الإعلام عن تجمعات الأسواق: غير مقبول ومش عاوزينه يدفعنا للسيناريو الأسوأ (فيديو)

أشار إلى وجود اجتماع غدا للجنة إدارة الأزمة سيناقش مواجهة ذلك

حذر وزير الإعلام أسامة هيكل، مساء الاثنين، من تجمعات الأسواق العشوائية في إطار مواجهة فيروس كورونا ، مؤكدا أن هذا غير مقبول.

وقال في مداخلة مع برنامج لميس الحديدي في قناة الحدث: “الكلام ده غير مقبول ومش عاوزينه يدفعنا للسيناريو الأسوأ اللي بنحاول نتجنبه”.

وأضاف: “إحنا بنحاول نوازن بين إدارة هذه الأزمة بالحفاظ على صحة الناس والحفاظ على قوة الاقتصاد المصري”.

وتابع: “مشهد مؤلم ماحبش أشوفه وعندنا اجتماع لجنة إدارة الأزمة بكره وهنشوف هنعمل إيه”.

وردا على سؤال بشان إمكانية لجوء الدولة إلى إجراءات أكثر صرامة، أجاب الوزير: “هندرس البدائل”.

وأضاف: “مش قادر أتصور بعد كل اللي يتقال ونلاقي المنظر ده عادي، كأننا بنستقبل رمضان ومفيش مشاكل وده بيقول إننا قدام مشكلة كبيرة”.