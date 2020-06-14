وزير الإعلام: صحة المواطنين العامل الرئيسي في خطط عودة السياحة والطيران

من الضروري توضيح الضوابط والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها على المصريين والأجانب المستفيدين بحركة الطيران وعودة السياحة

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إن لجنة الأزمة بمجلس الوزراء اتخذت عددًا من القرارات في اجتماعها الخميس الماضي، منها عودة السياحة والطيران أول يوليو القادم، حيث وجدت من الضروري توضيح الضوابط والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها على المصريين والأجانب المستفيدين بحركة الطيران وعودة السياحة.

وأكد “هيكل” أن الهدف الرئيسي من وضع هذه الخطط مع الوزرات المعنية التي قامت بالفتح التدريجي هو الحفاظ على صحة المواطنيين والسائحين على السواء.

وأشار وزير الإعلام إلى أن جميع الإجراءات التي تمت فيما يتعلق بالسياحة بالمحافظات التي سيسمح فيها بعودة السياحة هي الأكثر أماناً حتى هذه اللحظة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بمقر وزارة الإعلام بحضور وزراء السياحة والطيران ووزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن الإجراءات الخاصة لعودة النشاط السياحي وحركة الطيران وفقاً للضوابط والإجراءات الإحترازية التي سيتم تطبيقها بمجرد فتح باب السياحة والطيران.

قال محمد منار وزير الطيران إنه تزامناً مع قرار رئيس مجلس الوزراء تم الإعلان عن عودة الحركة الجوية المنتظمة وبصورة تدريجية مع الدول التي أعلنت فتح أجوائها مرة أخرى أمام حركة الطيران.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والضوابط في المطارات المختلفة من تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة، وارتداء الركاب وطاقم الطائرة للكمامات إجبارياً، مع التزام جميع العاملين بالمطارات بقواعد السلامة الصحية.

وأوضح وزير الطيران أن حظر توزيع أي مطبوعات على الطائرة مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة.

من جانبه أوضح الدكتور خالد عناني وزير السياحة أنه سيتم استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات فقط هي (جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح) والتي تشهد أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الفتح تدريجياً ولحين إشعار آخر.

وأشار إلى أن تم وضع الضوابط والإجراءات الإحترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد عناني أن قدوم السياحة الخارجية ليس قرار مصر فقط وإنما مرتبط أيضاً بالدولة المصدرة للسياحة، وقد استعرض الضوابط والإجراءات التي ستطبقها المنشأة الفندقية، وحول ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف عدم تجاوز الفوج السياحي عن 25 فردا لحين إشعار آخر ، وتم وضع برامج تحفيزية لمنظمي الرحلات حيث قامت الدولة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة لتنشيط السياحة منها إلغاء التأشيرات السياحية من 1/7 حتى 30/10 في المحافظات السياحية الثلاث.

وقد تم تخصيص رقم 19654 لاستقبال استفسارات السائحين.

وفي نهاية اللقاء قدم وزير الطيران الشكر والتقدير للقيادة السياسية لمساندتها ودعمها لقطاع الطيران المدني خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكر وزير السياحة أن الوزارة بصدد إصدار فيلم ترويجي للسياحة بالتنسيق مع الاتحاد العام للمستثمرين.