وزير الإعلام: القوات المسلحة جهزت مدنا جامعية ووفرت 11 ألف سرير احتياطي لمواجهة «كورونا»

قال وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل إن 88% من الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، لا يحتاجون لدخول مستشفيات العزل

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل أن القوات المسلحة جهزت مدنا جامعية ووفرت 11 ألف سرير احتياطي لمواجهة فيروس «كورونا»

جاء ذلك في مقابلة مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ودعا هيكل الشعب المصري إلى الاطمئنان وطالبهم، في الوقت ذاته، بعدم الاستهتار، وأنه لابد من الوقاية، مؤكدا أن توزيع القوات المسلحة للكمامات بدون مقابل لم يحدث في أي دولة بالعالم، حيث إن بعض الدول عجزت عن مواجهة فيروس “كورونا” بسبب عدم الاستعداد.

وأشار إلى أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة، تدرس آخر المستجدات، ونتيجة الإجراءات الأخيرة، وتقيم الوضع من خلال منحنيات الإصابة والوفيات، والقوات المسلحة قامت بتجهيز بعض المدن الجامعية ووفرت 11 ألف سرير احتياطي، في حالة الاحتياج لها، ويتم علاج الحالات بها تحت إشراف طبي.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل إن 88% من الحالات المصابة بفيروس “كورونا”، لا يحتاجون لدخول مستشفيات العزل، مؤكدا أن الأطباء هم حائط الصد الأول للدفاع عن الدولة في هذه الأزمة، ولهم كل التقدير والاحترام.

